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Путин и Шольц обсудили ситуацию в Украине

Путин и Шольц обсудили ситуацию в Украине Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей.
В регионе
30 марта 2022 г. 20:56
Путин и Шольц обсудили ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин и Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей. Рассмотрены также вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя", - говорится в сообщении.

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