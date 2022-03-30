Путин и Шольц обсудили ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин и Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей. Рассмотрены также вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя", - говорится в сообщении.