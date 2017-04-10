Путин и Роухани назвали недопустимыми агрессивные действия США против Сирии

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани отметили недопустимость агрессивных действий США против Сирии и высказались за объективное расследование обстоятельств инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

Как уточнили в пресс-службе, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии. С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права. Владимир Путин и Хасан Рухани высказались за объективное, непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб. Лидеры также отметили важность продолжения тесного взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии", - говорится в сообщении.