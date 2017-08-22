Путин и Нетаньяху обсудят вопросы борьбы с терроризмом

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин 23 августа в Сочи проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Отмечается, что Нетаньяху посетит Россию с кратким рабочим визитом.

На встрече будут обсуждаться палестино-израильское урегулирование, сирийская проблематика и борьба с терроризмом.

Также планируется, что Путин и Нетаньяху обсудят другие темы региональной и глобальной повестки дня.