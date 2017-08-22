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    Путин и Нетаньяху обсудят вопросы борьбы с терроризмом

    Премьер-министр Израиля посетит Россию с кратким рабочим визитом

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин 23 августа в Сочи проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Кремля.

    Отмечается, что Нетаньяху посетит Россию с кратким рабочим визитом.

    На встрече будут обсуждаться палестино-израильское урегулирование, сирийская проблематика и борьба с терроризмом.

    Также планируется, что Путин и Нетаньяху обсудят другие темы региональной и глобальной повестки дня.

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