Путин и Эрдоган обсудили последнюю ситуацию в Сирии

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, в ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения России и Турции, а также последнюю ситуацию в Сирии.

В ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган обменялись мнениями по поводу Всемирного энергетического саммита, который пройдет в Стамбуле.

Стороны также обсудили проекты АЭС «Аккую» и «Турецкий поток». Собеседники также выразили приверженность укреплению сотрудничества двух стран в разных сферах.