В Тбилиси проведена акция протеста против председателя правящей партии Грузии

В Тбилиси проведена акция протеста у штаба председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Как передает грузинское бюро Report, в акции приняли участие молодые члены партий лейбористов и "Европейская Грузия".

Участники акции приволокли к штабу мусорный контейнер. В этот контейнер они бросили фотографии депутатов от правящей партии.

Демонстранты прикрепили мусорный контейнер к металлическим воротам штаба с помощью замка.

Участники акции назвали Б.Иванишвили "политическим отбросом", заявив, что его стоит выбросить в мусорный контейнер.

Отметим, что в соседней стране с 14 ноября начались акции протеста. В тот день в парламенте страны не приняли путем голосования законопроект о переходе на пропорциональную избирательную систему.