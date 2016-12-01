Прошло 100 дней с начала операции "Щит Евфрата", проводимой Турцией в Сирии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Прошло 100 дней с начала операции Fırat kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимой Вооруженными силами Турции в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, за время операций, начавшихся с 24 августа 2016 года, погибли 18 военнослужащих ВС Турции, еще двое пропали без вести.

Согласно информации, на 99-й день антитеррористических операций два пилота ВС Турции были похищены террористами ИГИЛ.

Истребители режима Башара Асада нанесли удары в ходе приближения членов Свободной армии Сирии к городу Аль-Баб. По этой причине турецкие военнослужащие в течение двух недель не могли наносить удары по позициям ИГИЛ.

По данным, за 100 дней в результате поддержки ВС Турции Свободной армии Сирии от террористов группировки ИГИЛ очищены 1820 кв.м. территории Сирии, включая район Джераблус и 30 его селений, а также 218 населенных пунктов.