Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест экс-сотрудника ЦРУ

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Прокуратура Стамбула санкционировала арест бывшего офицера ЦРУ США Грэхема Фуллера по обвинению в причастности к попытке переворота в июле прошлого года, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что Фуллер подозревается в связях с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Грэм Е.Фуллер - американский писатель и политический аналитик, специализирующийся в исламском экстремизме, бывший заместитель Национального совета по разведке, служивший также главным резидентом подразделения ЦРУ в Кабуле.

Записка, которую Фуллер написал в ЦРУ, явилась одним из инструментов для проведения дела "Иран-контрас" - крупного политического скандала в США во второй половине 1980-х годов.

После 27 лет работы в ЦРУ, он получил должность в Корпорации RAND, специализирующейся на политике Ближнего Востока.

После взрывов на марафоне в Бостоне оказалось, что его дочь Саманта Анкара Фуллер была женой Руслана Царнаева, дяди братьев Царнаевых.