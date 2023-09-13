Прокуратура: Предъявлено обвинение по делу о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране

Прокуратура Ирана завершила расследование по делу о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.

Прокуратура Тегерана завершила расследование по делу о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране и предъявила обвинение подозреваемому в этом преступлении.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил прокурор общего и революционного суда Тегерана Али Салехи.

По его словам, по итогам следствия подозреваемому в совершении этого преступления было предъявлено обвинение в умышленном убийстве гражданина Азербайджана с применением огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении оружия и боеприпасов.

Утром 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Террорист, вооруженный автоматом марки "Калашников", прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны Орхана Аскерова и ранил еще двоих.