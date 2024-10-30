Прокуратура Грузии вызвала президента страны на допрос

Прокуратура Грузии вызвала 31 октября на допрос президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее заявлений об имеющей место фальсификации парламентских выборов 26 октября.

Прокуратура Грузии вызвала 31 октября на допрос президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее заявлений об имеющей место фальсификации парламентских выборов 26 октября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

"Согласно заявлению ЦИК и распространенной в СМИ информации, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна обладать доказательствами возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года. Поэтому, согласно закону, 31 октября этого года президент Грузии была вызвана в следственный орган на допрос", - сказано в сообщении.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов. Оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признать итоги выборов и организовали акции протеста.