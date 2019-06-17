Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу

В Москве госпитализирован глава Дагестана Владимир Васильев. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Врачи поставили диагноз "воспаление легких", - говорится в официальном сообщении. На время болезни Васильева испонять его обязанности будет председатель правительства республики Артем Здунов.

Напомним, 69-летний Васильев возглавил Дагестан в сентябре 2018 года. Решение о его назначении на этот пост было принято в октябре 2017 президентом России Владимиром Путиным. До Васильева республикой руководил Рамазан Абдулатипов.