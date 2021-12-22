При сходе с путей поезда в метро Тегерана пострадали 22 человека

По меньшей мере 22 человека пострадали при сходе с путей поезда в метро Тегерана, один человек находится в критическом состоянии.
Об этом передает Report со ссылкой на агентство Tasnim.
"По меньшей мере 22 человек пострадали, один в критическом состоянии, после... схода с путей поезда метро", - говорится в сообщении агентства.
10.50
Столкновение двух поездов произошло в среду утром в метрополитене иранской столицы.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
Инцидент зарегистрирован в районе Читгар.
По данным службы спасения, пострадали 10 пассажиров, один из них находится в критическом состоянии.