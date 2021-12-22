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При сходе с путей поезда в метро Тегерана пострадали 22 человека

При сходе с путей поезда в метро Тегерана пострадали 22 человека По меньшей мере 22 человека пострадали при сходе с путей поезда в метро Тегерана, один человек находится в критическом состоянии.
В регионе
22 декабря 2021 г. 11:10
При сходе с путей поезда в метро Тегерана пострадали 22 человека

По меньшей мере 22 человека пострадали при сходе с путей поезда в метро Тегерана, один человек находится в критическом состоянии.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

"По меньшей мере 22 человек пострадали, один в критическом состоянии, после... схода с путей поезда метро", - говорится в сообщении агентства.

10.50

Столкновение двух поездов произошло в среду утром в метрополитене иранской столицы.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент зарегистрирован в районе Читгар.

По данным службы спасения, пострадали 10 пассажиров, один из них находится в критическом состоянии.

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