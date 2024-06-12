При обстреле Белгородской области РФ погиб человек, еще трое получили ранения

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела города Шебекино Белгородской области РФ на границе с Украиной.
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"В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков <…> По состоянию на данный момент ранены трое", - написал он.
По словам В.Гладкова, еще один человек получил контузию.
Различные повреждения, как отметил глава региона, получили шесть частных домовладений, 11 многоквартирных зданий, повреждены девять автомобилей и линии электропередачи.