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При обстреле Белгородской области РФ погиб человек, еще трое получили ранения

При обстреле Белгородской области РФ погиб человек, еще трое получили ранения Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела города Шебекино Белгородской области РФ на границе с Украиной.
В регионе
12 июня 2024 г. 04:00
При обстреле Белгородской области РФ погиб человек, еще трое получили ранения

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела города Шебекино Белгородской области РФ на границе с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков <…> По состоянию на данный момент ранены трое", - написал он.

По словам В.Гладкова, еще один человек получил контузию.

Различные повреждения, как отметил глава региона, получили шесть частных домовладений, 11 многоквартирных зданий, повреждены девять автомобилей и линии электропередачи.

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Версия на азербайджанском языке Belqorod vilayəti atəşə tutulub, ölən və yaralananlar var

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