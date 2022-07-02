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Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакстане

Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакстане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел режим чрезвычайного положении на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки, на период с 3 июля до 2 августа.
В регионе
2 июля 2022 г. 22:44
Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел режим чрезвычайного положении на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки, на период с 3 июля до 2 августа.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

"Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00:01 3 июля 2022 года до 00:00 2 августа 2022 года", - написал он в своем телеграм-канале.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Qaraqalpaqda fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edib

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