Президент Украины посетит Турцию

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий 5-6 января посетят Турцию.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе парламента Украины.

В рамках визита П.Порошенко планирует встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Константинопольским патриархом Варфоломеем.

"5-6 января 2019 года председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с президентом Украины Петром Порошенко осуществит рабочий визит в Турецкую Республику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 января запланирована встреча Порошенко и Парубия с Эрдоганом, а также посещение Константинопольского патриархата.