 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Украины посетит Турцию

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий 5-6 января посетят Турцию. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе парламента Украины. 

    В рамках визита П.Порошенко планирует встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Константинопольским патриархом Варфоломеем.

    "5-6  января 2019 года председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с президентом Украины Петром Порошенко осуществит рабочий визит в Турецкую Республику", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что 5 января запланирована встреча Порошенко и Парубия с Эрдоганом, а также посещение Константинопольского патриархата.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi