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Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ

Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ 28 декабря 2021 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в работе неформального саммита глав государств-участников СНГ.
В регионе
28 декабря 2021 г. 17:50
Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ

28 декабря 2021 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в работе неформального саммита глав государств-участников СНГ.

Как передает Report, выступая на саммите, лидер Туркменского государства отметил, что нынешний год был знаменательным и страны достойно отметили 30-летие образования СНГ. В этой связи, Бердымухаммедов отметил, что были проведены заседания уставных и отраслевых органов СНГ, ряд мероприятий культурного характера, организованы выставки и ярмарки с участием представителей стран Содружества.

Важной частью интеграционных процессов на пространстве СНГ Глава Туркменского государства выделил экономическую составляющую, на основе совместимости экономических и структурных параметров, развития кооперационных и партнерских связей, выстраивания производственных, технологических, логистических цепочек с сильной инновационной составляющей.

Президент Туркменистана также призвал активизировать работу с партнерами Содружества, прежде всего, с региональными экономическими объединениями евразийской направленности, такими как Шанхайская Организация Сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Экономического Сотрудничества. Это позволит странам СНГ, используя собственный производственный, ресурсный, технологический потенциал, выйти на системные линии партнёрства, предлагая привлекательные совместные проекты в транспортной, энергетической, промышленной областях.

При этом, особо отмечена значимость инициативы о формировании новой философии современных международных отношений, названной как "Диалог – гарантия мира".

Говоря о необходимости продолжения борьбы с последствиями COVID-19, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил особенную важность последовательного и скорейшего выхода на восстановление экономических и торговых связей, снятие вынужденных ограничений в транспортном сообщении. При этом, как подчеркнул Глава Туркменистана, накопленный национальный и международный опыт в борьбе с пандемией и ее последствиями позволяет надеяться на успешный результат этой работы.

Президент Туркменистана подчеркнул, что в ряду приоритетов СНГ должно оставаться культурно-гуманитарное сотрудничество.

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Версия на английском языке President of Turkmenistan attends informal summit of CIS

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