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Эрдоган в Болу принимает участие в церемонии прощания с погибшими при пожаре

Эрдоган в Болу принимает участие в церемонии прощания с погибшими при пожаре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Болу.
В регионе
22 января 2025 г. 16:29
Эрдоган в Болу принимает участие в церемонии прощания с погибшими при пожаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Болу.

Как передает Report, он принимает участие в церемонии прощания с 14 членами одной семьи, которые погибли во время пожара в отеле на горнолыжном курорте.

Отметим, что при пожаре погибли 76 человек.

15.28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит провинцию Болу, где в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте погибли 76 человек.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что турецкий лидер примет участие в церемонии прощания в погибшими при пожаре.

Президента будет сопровождать его супруга Эмине Эрдоган.

Напомним, что в результате пожара 51 человек ранен. Эрдоган объявил в среду национальный траур в стране.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Boluda yanğında ölən Gültekin ailəsi üzvlərinin vida mərasiminə qatılıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Erdogan to visit province of Bolu

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