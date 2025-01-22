Эрдоган в Болу принимает участие в церемонии прощания с погибшими при пожаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Болу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Болу.

Как передает Report, он принимает участие в церемонии прощания с 14 членами одной семьи, которые погибли во время пожара в отеле на горнолыжном курорте.

Отметим, что при пожаре погибли 76 человек.

15.28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит провинцию Болу, где в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте погибли 76 человек.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что турецкий лидер примет участие в церемонии прощания в погибшими при пожаре.

Президента будет сопровождать его супруга Эмине Эрдоган.

Напомним, что в результате пожара 51 человек ранен. Эрдоган объявил в среду национальный траур в стране.