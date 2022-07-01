Президент Турции: Мы продолжим нашу сбалансированную политику

"Мы выступаем за проведение сбалансированной политики, и впредь будем ее придерживаться".

"Мы выступаем за проведение сбалансированной политики, и впредь будем ее придерживаться".

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас налажены связи с Россией. На сегодняшний день около 40% используемого нами природного газа поступает из этой страны. Также ведутся работы, связанные с ядерной энергией, оборонной промышленностью. Эти сферы сближают нас. Поэтому мы продолжим наши контакты как с Россией, так и с Украиной и будем проводить сбалансированную политику", - сказал он.