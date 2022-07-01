О нас

Президент Турции: Мы продолжим нашу сбалансированную политику

Президент Турции: Мы продолжим нашу сбалансированную политику "Мы выступаем за проведение сбалансированной политики, и впредь будем ее придерживаться".
В регионе
1 июля 2022 г. 13:49
Президент Турции: Мы продолжим нашу сбалансированную политику

"Мы выступаем за проведение сбалансированной политики, и впредь будем ее придерживаться".

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас налажены связи с Россией. На сегодняшний день около 40% используемого нами природного газа поступает из этой страны. Также ведутся работы, связанные с ядерной энергией, оборонной промышленностью. Эти сферы сближают нас. Поэтому мы продолжим наши контакты как с Россией, так и с Украиной и будем проводить сбалансированную политику", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Balanslı siyasətimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik"

Самое важное

Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
ФотоНачала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
1 июля 2022 г. 02:57
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
30 июня 2022 г. 14:59
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
30 июня 2022 г. 14:28
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
30 июня 2022 г. 04:01
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Исполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
ФотоИсполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
29 июня 2022 г. 18:25
Пресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
ФотоПресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
29 июня 2022 г. 17:42
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
29 июня 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi