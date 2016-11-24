Президент Турции: Мы не простим любого, кто поддерживает террор

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "РПК, объявленной Евросоюзом террористической группировкой, разрешается проводить на европейских площадях митинги".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber 7, об этом на прошедшем по случаю "Дня учителей" мероприятии заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Такая страна, как Германия не разрешает проводить митинг лицам, выступающим с лозунгами "Террору - нет!", "Демократии - да!". Можно ли верить искренности Запада? Они отказывают в разрешении на проведение президентом Турции телеконференции, однако соглашаются на организацию митинга террористов. Они оказывают помощь террору. Пусть никто не учит нас. Мы не простим любого, кто поддерживает террор", - подчеркнул президент Турции.

Отметим, что проживающие в Германии турки хотели провести митинг под лозунгами "Террору - нет!", "Демократии - да!", однако получили отказ. Через телеконференцию к митингу должен был присоединиться и Реджеп Тайип Эрдоган.