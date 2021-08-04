Президент Таджикистана прибыл в Туркменистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Туркменистан, где примет участие в саммите лидеров стран Центральной Азии.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Туркменистан, где примет участие в саммите лидеров стран Центральной Азии.

Как передает Report, в международном аэропорту Ашхабада президента Таджикистана встретили официальные лица.

Автокортеж президента проследовал к отелю "Огузкент", где разместилась прибывшая накануне делегация Таджикистана.

В ходе визита Эмомали Рахмона сопровождают министры иностранных дел, экономики, энергетики и водных ресурсов, транспорта, культуры, председатель Комитета по инвестициям, руководители железнодорожного ведомства и Торговой палаты, другие члены правительства.