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Президент Словакии приняла отставку правительства

Президент Словакии приняла отставку правительства Президент Словакии Зузана Чапутова в пятницу приняла отставку правительства республики, возглавляемого премьером Эдуардом Хегером, которому в четверг был вынесен вотум недоверия парламентом страны.
В регионе
16 декабря 2022 г. 17:42
Президент Словакии приняла отставку правительства

Президент Словакии Зузана Чапутова в пятницу приняла отставку правительства республики, возглавляемого премьером Эдуардом Хегером, которому в четверг был вынесен вотум недоверия парламентом страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ТАСР.

"Президент республики приняла отставку правительства и поручила ему продолжать исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров", - привело агентство слова чиновника администрации главы государства, который вел церемонию в президентском дворце в Братиславе.

За вотум недоверия кабмину Хегера голосовали 78 из 102 присутствовавших на заседании депутатов высшего законодательного органа Словакии, который насчитывает 150 мест. Против высказались 20 парламентариев.

Кабмин не располагал большинством голосов в парламенте. На его отставке настаивала парламентская оппозиция, которая значительно усилилась в сентябре после выхода из состава высшего исполнительного органа политиков одной из пяти составлявших его политических партий. Бывшие партнеры по кабмину не смогли урегулировать разногласия, касавшиеся, в частности, его состава.

Кабмин Хегера, согласно конституции, будет действовать до назначения президентом республики нового правительства, но со значительно урезанными полномочиями. Словацкие политики обсуждают возможность достичь соглашения об объявлении досрочных парламентских выборов. В качестве возможного срока их проведения называются май и июнь 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya Prezidenti hökumətin istefasını qəbul edib

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