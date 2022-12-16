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Президент России 19 декабря посетит Беларусь

Президент России 19 декабря посетит Беларусь Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск. В столице Беларуси он проведет переговоры с президентом страны Александром Лукашенко.
В регионе
16 декабря 2022 г. 10:39
Президент России 19 декабря посетит Беларусь

Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск. В столице Беларуси он проведет переговоры с президентом страны Александром Лукашенко.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Будут обсуждаться вопросы безопасности, экономического взаимодействия, меры реагирования на возникающие вызовы.

Переговоры начнутся в расширенном формате. В них помимо двух президентов, примут участие члены правительств, министры и руководители ведомств. Стороны будут обсуждать "весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции".

Затем Путин и Лукашенко проведут переговоры в формате один на один, после чего ожидается пресс-конференция.

"В целом, как планируется, главы государств в течение переговорного дня подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ", - сообщили в пресс-службе.

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