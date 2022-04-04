Президент Кыргызстана: В стране ухудшится социально-экономическая ситуация

В Кыргызстане может еще сильнее усугубиться социально-экономическая ситуация на фоне происходящего в мире. Поэтому граждане должны отложить крупные траты.

В Кыргызстане может еще сильнее усугубиться социально-экономическая ситуация на фоне происходящего в мире. Поэтому граждане должны отложить крупные траты.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента страны Садыра Жапарова.

"Я очень прошу всех нас пересмотреть расходы, отложить покупку дорогих вещей, не проводить торжества и прекратить пустую трату денег. Вы знаете, что указом я рекомендовал ограничить жертвоприношения скота на семейных похоронных обрядах", - сказал он на совещании работников социальной сферы.

Жапаров добавил, что для страны сейчас самое главное — обеспечить продовольственную безопасности. Он также призвал фермеров использовать "каждый весенний день для работы на огороде и чистки каналов".

Президент Кыргызстана также напомнил, что 1 апреля в стране повысили зарплаты сотрудникам социальной сферы, а с 1 июня будут повышены размеры детских пособий.