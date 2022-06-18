Президент Ирана поручил сконструировать отечественный самолет на 72 пассажира

Иранский производитель займется созданием пассажирского самолета, рассчитанного на 72 человека.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим поручением выступил президент Ирана Ибрахим Раиси.
"Иранский производитель создает различные виды летательных средств в соответствии с мировыми стандартами. Я поручил им создать самолет на 72 пассажира - это выполнимая задача", - цитирует его в субботу агентство Tasnim.
Иран испытывает необходимость в обновлении гражданского авиапарка, о чем неоднократно заявляли местные власти. Ситуация обострилась из-за западных санкций, которые не позволяют иностранным авиакомпаниям напрямую продавать самолеты и обслуживать технику на территории Ирана. Проблему устаревшего авиапарка испытывают также ВС страны.