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Президент Ирана поручил сконструировать отечественный самолет на 72 пассажира

Президент Ирана поручил сконструировать отечественный самолет на 72 пассажира Иранский производитель займется созданием пассажирского самолета, рассчитанного на 72 человека.
В регионе
18 июня 2022 г. 16:15
Президент Ирана поручил сконструировать отечественный самолет на 72 пассажира

Иранский производитель займется созданием пассажирского самолета, рассчитанного на 72 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим поручением выступил президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Иранский производитель создает различные виды летательных средств в соответствии с мировыми стандартами. Я поручил им создать самолет на 72 пассажира - это выполнимая задача", - цитирует его в субботу агентство Tasnim.

Иран испытывает необходимость в обновлении гражданского авиапарка, о чем неоднократно заявляли местные власти. Ситуация обострилась из-за западных санкций, которые не позволяют иностранным авиакомпаниям напрямую продавать самолеты и обслуживать технику на территории Ирана. Проблему устаревшего авиапарка испытывают также ВС страны.

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