Президент Ирана поручил сконструировать отечественный самолет на 72 пассажира

Иранский производитель займется созданием пассажирского самолета, рассчитанного на 72 человека.

Иранский производитель займется созданием пассажирского самолета, рассчитанного на 72 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим поручением выступил президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Иранский производитель создает различные виды летательных средств в соответствии с мировыми стандартами. Я поручил им создать самолет на 72 пассажира - это выполнимая задача", - цитирует его в субботу агентство Tasnim.

Иран испытывает необходимость в обновлении гражданского авиапарка, о чем неоднократно заявляли местные власти. Ситуация обострилась из-за западных санкций, которые не позволяют иностранным авиакомпаниям напрямую продавать самолеты и обслуживать технику на территории Ирана. Проблему устаревшего авиапарка испытывают также ВС страны.