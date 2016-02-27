Президент Ирана лидирует на выборах в Совет экспертов ИРИ

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Действующий президент Ирана Хасан Роухани и бывший президент страны Али Акбар Хашеми Рафсанджани (1989-1997 гг.) лидируют на выборах в Совет экспертов Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на предварительные итоги голосования.

"Предварительные итоги показывают, что Роухани и его (политический) союзник Рафсанджани возглавляют гонку за членство в Совет экспертов", — говорится в сообщении агентства.

Избрание в Совет экспертов проходило в рамках парламентских выборов. В Совет экспертов входят 88 авторитетных духовных лиц Ирана. Срок полномочий этого государственного органа — восемь лет. Совет экспертов, в частности, имеет право выбирать верховного лидера Ирана — этот пост в стране считается более важным, чем президентский, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".