Президент Грузии проводит экстренную встречу с послами ЕС и США по ситуации в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран Европейского союза, а также США и Великобритании в связи с ситуацией в республике в контексте обсуждения парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
На встречу с Зурабишвили уже приехали послы Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Польши, Словении, Франции, Чехии, а также руководитель дипмиссии ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. На встрече также присутствует и. о. посла США в Тбилиси.
Разговор с Зурабишвили будет конфиденциальным.