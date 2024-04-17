Президент Грузии проводит экстренную встречу с послами ЕС и США по ситуации в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран Евросоюза, а также США и Великобритании в связи с ситуацией в республике в контексте обсуждения парламентом законопроекта об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран Европейского союза, а также США и Великобритании в связи с ситуацией в республике в контексте обсуждения парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На встречу с Зурабишвили уже приехали послы Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Польши, Словении, Франции, Чехии, а также руководитель дипмиссии ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. На встрече также присутствует и. о. посла США в Тбилиси.

Разговор с Зурабишвили будет конфиденциальным.