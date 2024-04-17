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Президент Грузии проводит экстренную встречу с послами ЕС и США по ситуации в стране

Президент Грузии проводит экстренную встречу с послами ЕС и США по ситуации в стране Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран Евросоюза, а также США и Великобритании в связи с ситуацией в республике в контексте обсуждения парламентом законопроекта об иноагентах.
В регионе
17 апреля 2024 г. 14:49
Президент Грузии проводит экстренную встречу с послами ЕС и США по ситуации в стране
Саломе Зурабишвили,

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран Европейского союза, а также США и Великобритании в связи с ситуацией в республике в контексте обсуждения парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На встречу с Зурабишвили уже приехали послы Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Польши, Словении, Франции, Чехии, а также руководитель дипмиссии ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. На встрече также присутствует и. о. посла США в Тбилиси.

Разговор с Зурабишвили будет конфиденциальным.

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