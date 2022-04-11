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Президент Грузии призвала к национальному единству

Президент Грузии призвала к национальному единству Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала население и политические партии объединиться вокруг идеи о вступлении в Европейский союз и совместными усилиями добиться цели.
В регионе
11 апреля 2022 г. 20:02
Президент Грузии призвала к национальному единству

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала население и политические партии объединиться вокруг идеи о вступлении в Европейский союз и совместными усилиями добиться цели.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом она заявила на брифинге, говоря о важности объединения всех вокруг Грузии.

"Я хочу призвать всех вас, находитесь ли вы в городе или селе, население, политические партии объединиться вокруг этой цели. Именно это является национальным согласием и интересом. Я уверена, что мы это сможем", - сказала Зурабишвили.

Глава государства назвала стремление в ЕС вызовом для республики. "Сегодня мы все в ответе перед нашим будущим поколением. Мы или сумеем ответить этому вызову, или нет. Это полностью зависит от нас и не от кого-либо. Поэтому для этого нам надо мобилизовать все силы", - заключила она.

Саломе Зурабишвили сказала, что это необыкновенный, новый шанс, который появился у страны: "За это мы должны быть благодарны Украине и борьбе Украины".

Напомним, сегодня в Люксембурге Грузия и Молдова получили вопросник самооценки членства в ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti milli birliyə çağırış edib

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