Президент Грузии покинул зал парламента из-за того, что ему не дали подискутировать с депутатами

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Грузии президент страны Георгий Маргвелашвили покинул зал парламента после того, как ему не дали пообщаться с депутатами в режиме "вопрос-ответ", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Заседание транслировали грузинские телекомпании.

Президент выступил в парламенте с ежегодным докладом. Его выступление было коротким и в основном содержало критику правящих властей. После речи президента депутаты у трибуны выступали с вопросами, однако Маргвелашвили мог ответить на эти вопросы лишь по завершению выступления всех парламентариев. Глава государства попросил у спикера парламента дать ему возможность ответить в режиме вопрос-ответ, но получил отказ.

После чего он заявил, что не будет присутствовать на заседании, где ему не дается возможность вступить в дискуссию с депутатами.