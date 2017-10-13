Президент Беларуси: МПА СНГ - аморфная, мало кому нужная организация

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Межпарламентскую Ассамблею СНГ аморфной, мало кому нужной организацией.

Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом он сказал во время встречи с председателем парламента Азербайджана Огтаем Асадовым сегодня в Минске.

"Мы были одними из инициаторов усиления роли МПА в СНГ. Если она будет работать как сейчас, - что-то там обсуждать, - это хорошо, однако от этого всего должен быть какой-то результат", - отметил Лукашенко.

Глава республики заявил, что Беларусь выступает за усиление МПА, но за честное и прозрачное ведение деятельности: "В первую очередь, необходимо прямо сказать, в каких направлениях парламент будет работать. Это должно быть честно и открыто. Вот мы за что выступаем. А не за аморфную организацию, которая мало кому нужна", - подчеркнул белорусский лидер.