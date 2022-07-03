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Пресс-секретарь президента Турции обсудил с сенатором США Украину и Сирию

Пресс-секретарь президента Турции обсудил с сенатором США Украину и Сирию Пресс-секретарь президента Ибрагим Калин встретился с сенатором США Линдси Грэмом.
В регионе
3 июля 2022 г. 00:01
Пресс-секретарь президента Турции обсудил с сенатором США Украину и Сирию

Пресс-секретарь президента Ибрагим Калин встретился с сенатором США Линдси Грэмом.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних политических и экономических отношений, борьба с терроризмом, сотрудничество в оборонной промышленности, война между Украиной и Россией, поставки зерна через Черное море, Сирия, Эгейско-Средиземноморское и другие региональные вопросы.

В начале встречи дана оценка саммиту НАТО в Мадриде и принятой Новой стратегической концепции. На полях саммита было выражено удовлетворение проведенной в позитивной атмосфере встречей лидеров двух стран.

По словам Калына турецко-американские отношения должны развиваться на основе взаимного уважения и понимания, а также на основе общих и стратегических интересов. Он заявил, что сотрудничество в области оборонной промышленности и продвижение по F-16 будет служить интересам двух стран.

Стороны выразили одобрение усилий Турции по созданию безопасного коридора для поставок зерна через Черное море. Подчеркнуто, что успешная реализация этой перевозки имеет стратегическое значение с точки зрения глобальной продовольственной безопасности.

Отмечено, что международное сообщество должно уважать законные права Турции в вопросах Эгейского и Средиземного моря. Борьба со всеми террористическими организациями, включая РКК/YPG и ИГИЛ, которые угрожают национальной безопасности Турции, территориальной целостности и политическому единству Сирии, должны вестись решительно и без разбора.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidentinin sözçüsü ABŞ senatoru ilə Ukrayna və Suriyanı müzakirə edib

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