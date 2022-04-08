Премьер: Украина готовится к национализации всего российского имущества

Правительство Украины работает над утверждением соответствующего механизма для начала процесса национализации российского имущества в стране.

Правительство Украины работает над утверждением соответствующего механизма для начала процесса национализации российского имущества в стране.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в эфире общенационального телемарафона.

"Мы уже начали все эти процессы. Безусловно, мы национализируем все российское имущество для того, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Россия", - подчеркнул Шмыгаль.

На вопрос о том, нужно ли будет решения судов во время национализации российского имущества, премьер-министр ответил, что в условиях военного времени, действия будут в соответствии с новым законом, соответствующим этим условиям.