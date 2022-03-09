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Премьер: Молдова не планирует присоединяться к НАТО

Премьер: Молдова не планирует присоединяться к НАТО Молдова хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу.
В регионе
9 марта 2022 г. 10:44
Премьер: Молдова не планирует присоединяться к НАТО

Молдова хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила премьер республики Наталья Гаврилица.

Президент Молдовы Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление страны в Евросоюз.

"Принцип нейтральности прописан в нашей конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО", - заявила Гаврилица в интервью Euronews.

Согласно конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления страны в альянс.

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Версия на азербайджанском языке Moldovanın Baş naziri: "NATO-ya deyil, Avropa İttifaqına daxil olmağa cəhd göstərəcəyik"

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