О нас
Аудио новости

Премьер Грузии поздравил азербайджанцев с праздником Новруз в Марнеули

Премьер Грузии поздравил азербайджанцев с праздником Новруз в Марнеули Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Марнеули
В регионе
21 марта 2022 г. 14:53
Премьер Грузии поздравил азербайджанцев с праздником Новруз в Марнеули

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Марнеули.

Как сообщает грузинское бюро Report, он принял участие в мероприятии, организованном мэрией Марнеули по случаю праздника Новруз.

Глава правительства поздравил наших соотечественников с праздником Новруз и пожелал здоровья, мира и процветания.

Гарибашвили заявил, что мусульманская община является неотъемлемой частью грузинского общества: “Мы всегда держались вместе и создаем общую историю нашей страны. От имени правительства хочу поблагодарить этнических азербайджанцев и каждого мусульманина за их вклад в государственное строительство”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоGeorgian premier salutes ethnic Azerbaijanis on Novruz holiday in Marneuli
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanın Baş naziri Marneulidə azərbaycanlıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
19 марта 2022 г. 10:28
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
15 марта 2022 г. 13:42
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
16 марта 2022 г. 08:58
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi