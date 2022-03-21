Премьер Грузии поздравил азербайджанцев с праздником Новруз в Марнеули

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Марнеули

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Марнеули.

Как сообщает грузинское бюро Report, он принял участие в мероприятии, организованном мэрией Марнеули по случаю праздника Новруз.

Глава правительства поздравил наших соотечественников с праздником Новруз и пожелал здоровья, мира и процветания.

Гарибашвили заявил, что мусульманская община является неотъемлемой частью грузинского общества: “Мы всегда держались вместе и создаем общую историю нашей страны. От имени правительства хочу поблагодарить этнических азербайджанцев и каждого мусульманина за их вклад в государственное строительство”.