Премьер Грузии: Мы предлагаем посредничество азербайджанским братьям

"Мы предлагаем посредничество своим азербайджанским и армянским братьям".

"Мы предлагаем посредничество своим азербайджанским и армянским братьям".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге.

По его словам, в июне Грузия успешно осуществило посредничество между двумя соседними странами, что стало беспрецедентным событием.

Премьер отметил, что мирная инициатива на Южном Кавказе является продолжением этого процесса: "Мы предлагаем медиацию между соседними государствами, предлагаем Тбилиси как площадку для переговоров".