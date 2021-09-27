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Премьер Грузии: Мы предлагаем посредничество азербайджанским братьям

Премьер Грузии: Мы предлагаем посредничество азербайджанским братьям "Мы предлагаем посредничество своим азербайджанским и армянским братьям".
В регионе
27 сентября 2021 г. 13:45
Премьер Грузии: Мы предлагаем посредничество азербайджанским братьям
Ираклий Гарибашвили

"Мы предлагаем посредничество своим азербайджанским и армянским братьям".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге.

По его словам, в июне Грузия успешно осуществило посредничество между двумя соседними странами, что стало беспрецедентным событием.

Премьер отметил, что мирная инициатива на Южном Кавказе является продолжением этого процесса: "Мы предлагаем медиацию между соседними государствами, предлагаем Тбилиси как площадку для переговоров".

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Версия на английском языке Georgian PM offers mediation to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: "Azərbaycanlı qardaşlarımıza vasitəçilik təklif edirik"

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