Премьер Армении: Германия поддерживает меры по нормализации между Ереваном и Баку

Германия поддерживает меры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Германия поддерживает меры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с делегацией во главе с председателем Комитета по правовым вопросам Бундестага Элизабет Винкельмайер-Беккер в Ереване.

Стороны также обсудили деятельность гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, обменялись идеями по углублению сотрудничества Армения-Германия, Армения-Европейский Союз.