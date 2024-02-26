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Премьер Армении: Германия поддерживает меры по нормализации между Ереваном и Баку

Премьер Армении: Германия поддерживает меры по нормализации между Ереваном и Баку Германия поддерживает меры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе.
В регионе
26 февраля 2024 г. 14:13
Премьер Армении: Германия поддерживает меры по нормализации между Ереваном и Баку

Германия поддерживает меры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с делегацией во главе с председателем Комитета по правовым вопросам Бундестага Элизабет Винкельмайер-Беккер в Ереване.

Стороны также обсудили деятельность гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, обменялись идеями по углублению сотрудничества Армения-Германия, Армения-Европейский Союз.

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Версия на английском языке Armenian PM: Germany supports Yerevan-Baku normalization measures
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Almaniya İrəvanla Bakı arasındakı normallaşma ilə bağlı tədbirləri dəstəkləyir

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