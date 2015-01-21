​Премьер-министр Турции выступил за нормализацию отношений с Арменией

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу высказался в пользу нормализации в 2015 году турецко-армянских отношений.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы (с Арменией — ред.) должны приложить усилия, чтобы построить новый мир", — сказал Давутоглу на пресс-конференции во вторник в ходе своего визита в Лондон.

По его словам, он хотел бы, чтобы нормализация турецко-армянских отношений началась в 2015 году.

Давутоглу коснулся "событий 1915 года", омрачающих отношения между двумя странами. Он заявил, что Турция разделяет страдания армян и искренне хочет залечить раны, восстановив дружеские отношения с Арменией.

"Только нарушая табу, мы сможем приступить к преодолению величайшей травмы, которая заморозила время в 1915 году. Со своей стороны, Турция перешла этот критический порог, отказавшись от обобщений и стереотипных утверждений о прошлом", — заявил турецкий премьер.

Давутоглу высоко оценил деятельность турецко-армянского журналиста Гранта Динка, убитого турецким националистом в Стамбуле в 2007 году. По словам премьера, Динк "стремился помочь найти пути и средства, с помощью которых турки и армяне могут построить общее будущее".

Премьер-министр призвал армян чаще посещать в Турцию и покончить с предрассудками. По словам Давутоглу, два "древних народа должны продемонстрировать мудрость и понять друг друга".

Между Турцией и Арменией в настоящее время отсутствуют дипотношения, 330-километровая граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны, в частности, поддержкой Турцией позиции Азербайджана в карабахской проблеме и острой реакцией Анкары на процесс международного признания "геноцида армян" 1915 года в Османской империи.