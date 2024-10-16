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В МИД РФ прокомментировали заявление Пашиняна о передаче ФСБ мониторинга Зангезурского коридора

В МИД РФ прокомментировали заявление Пашиняна о передаче ФСБ мониторинга Зангезурского коридора В РФ прокомментировали трактовку премьером Армении Николом Пашиняном 9 пункта трехстороннего заявления как возможности предоставления ФСБ России функции мониторинга Зангезурского коридора, но не контроля за ним.
В регионе
16 октября 2024 г. 21:26
В МИД РФ прокомментировали заявление Пашиняна о передаче ФСБ мониторинга Зангезурского коридора
Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на регулярном брифинге слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что 9 пункт трехстороннего заявления предусматривает возможность предоставления ФСБ функции мониторинга Зангезурского коридора, но не контроля над ним.

Как сообщает Report, дипломат отметила, что РФ исходит из тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в рамках трехстороннего формата.

"Трехсторонней рабочей группой, созданной по поручению лидеров России, Азербайджана и Армении, согласованы основные параметры разблокировки железнодорожного сообщения, включая транзит между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской АР через Сюникскую область Армении... Различные трактовки целесообразно согласовывать в том же формате, в котором эти вопросы и рассматривались. Поэтому мы не видим альтернативы этому (трехсторонним соглашениям - ред.) и будем продолжать работать в этом направлении", - подчеркнула М.Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova Paşinyanın Zəngəzur dəhlizinin monitorinqinin FTX-yə verilməsi ilə bağlı bəyanatını şərh edib

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