Председатель комиссии парламента: В экономике Армении наблюдается очевидный регресс

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "В программе правительства Армении говорилось о революционном, прогрессивном развитии во всех сферах деятельности. Однако сегодня, при обсуждении бюджета, звучат совершенно иные оценки о том, что бюджет инерционный".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян в ходе обсуждения проекта бюджета на 2019 год в Национальном Собрании.

"Рост частных инвестиций в первом полугодии 2018 года составил 86,9%, а в 2018 году ожидается 52%-ый рост, а в 2019 году этот показатель составит всего 3%. Это означает, что имеем дело с очевидным регрессом",- подчеркнул депутат.