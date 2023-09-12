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Правящая партия Грузии обратилась в Конституционный суд в связи с импичментом президента

Правящая партия Грузии обратилась в Конституционный суд в связи с импичментом президента Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционный суд.
В регионе
12 сентября 2023 г. 12:13
Правящая партия Грузии обратилась в Конституционный суд в связи с импичментом президента

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционный суд.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Ранее в понедельник парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей депутатов от большинства. По словам председателя комитета Ираклия Кадагишвили, вся документация, связанная с конституционным представлением, все формальности, предусмотренные законом, уже завершены в парламенте.

"Данное представление уже направлено в Конституционный суд. Там, наверно, пройдет регистрация, а затем в течение одного месяца будет обсуждение. Именно импичмент является процессом, который позволяет решить этот вопрос правовым путем", - заявил Кадагишвили.

Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. В "Мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном.

Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".

Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата.

Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.

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Версия на английском языке Georgia’s ruling party appeals to Constitutional Court over president’s impeachment
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın hakim partiyası Prezidentin impiçmenti ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib

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