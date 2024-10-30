Правящая партия Армении определилась с кандидатурой на пост главы Минюста

Правление правяшей партии "Гражданский договор" решило выдвинуть на пост главы Минюста Армении кандидатуру Србуи Галян.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба партии.
Решение было принято сегодня на заседании правления партии под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.
Галян с сентября 2020 года занимает должность заместителя генпрокурора и координирует сферу конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение.
Напомним, что Григор Минасян, занимавший пост главы Минюста, в начале октября подал в отставку под давлением депутатов правящей фракции, которые инициировали сбор подписей с требованием его смещения.