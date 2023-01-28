Правящая партия Армении не может найти кандидата на пост омбудсмена

Правящая партия "Гражданский договор" находится в поисках кандидата на пост защитника прав человека в Армении.

Правящая партия "Гражданский договор" находится в поисках кандидата на пост защитника прав человека в Армении.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, после отставки Кристине Григорян с поста омбудсмена власти не могут найти ей замену. Нужен кандидат, который имел бы позитивную репутацию в обществе и в то же время соответствовал бы заданным критериям.

Хотя в последние дни муссируются различные имена в качестве возможных преемников Григорян, тем не менее ГД до сих пор не имеет конкретного кандидата.

Ранее в СМИ появилась информация, что пост омбудсмена может занять замглавы Минсоцтруда Татевик Степанян, но тема эта не получила развития.

Напомним, 23 января Григорян подала заявления об уходе с занимаемой должности.