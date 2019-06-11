Пожар в порту Махачкалы потушен

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Открытое горение на танкере в порту Махачкалы удалось ликвидировать. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МЧС России.

Ранее замначальника Главного управления МЧС по Дагестану Мартин Мамаев заявил, что тушение пожара на танкере, где произошёл взрыв газовоздушной смеси, затруднено из-за высокой температуры.

Отметим, что сегодня на танкере "В Ф Танкер 16" под российским флагом в Махачкалинском торговом порту произошел взрыв, в результате чего пострадали пять, погибли три человека.

ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет.