На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

Обнаружено тело третьего погибшего в результате взрыва на танкере в Махачкале. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Росморречфлот.

***10:09

Из-за взрыва на танкере в Махачкалинском морском торговом порту погибли два человека. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Росморречфлоте.

По последним данным, спасатели нашли два тела. Также в настоящее время продолжаются поиски еще одного моряка.

По имеющимся данным, взрыв произошел из-за хлопка газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов.

*** 09:35

Взрыв произошел на танкере в Махачкалинском морском торговом порту. Ведутся поиски трех человек.

Как передает Report, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По имеющимся данным, взрыв произошел из-за хлопка газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов. В МЧС подчеркнули, что в настоящее время ведутся поиски трех человек. Кроме того, в Росморречфлоте уточнили, что взрыв произошел в машинном отделении.

"Предположительно, пострадавших пять человек, два доставлены в больницы, три человека - поиск продолжается", - добавили в Росморречфлоте.

В Минздраве сообщили о том, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии с 95% ожогов тела.

Устанавливаются детали инцидента.