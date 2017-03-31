Посол Румынии: Реализация проекта AGRI - вопрос коммерческих интересов

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Проект Azerbaijan-Georgia-Romanian Interconnector (AGRI) - это не просто вопрос стратегического мышления, но еще и в первую очередь вопрос коммерческих интересов".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Румынии в Грузии Раду Хорумба в интервью изданию Georgia Today, комментируя вопрос о состоянии развития проекта AGRI.

Р. Хорумба указал, что стороны проекта уже обсудили технико-экономическое обоснование проекта и на данный момент этот вопрос продолжает рассматриваться на правительственном уровне.

"Мы скоро увидим продолжение. Кроме того, необходимо помнить, что цена на нефть, с которым связана цена на газ, сегодня ниже по сравнению с прошлыми годами. Поэтому некоторые из расчетов необходимо пересмотреть, чтобы убедиться о работоспособности проекта. Необходимо рассмотреть также события в регионе и внимательно исследовать потенциал поставщиков и спрос покупателей", - указал посол.

Отметим, проект AGRI предполагает транспортировку азербайджанского газа по газопроводам на черноморское побережье Грузии, где этот газ будет сжижаться на специальном терминале, после чего танкерами поставляться на терминал в румынском порту Константа.