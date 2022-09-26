После объявления частичной мобилизации из России уехали более 260 тыс. мужчин

После объявления частичной мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин.

После объявления частичной мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин.

Как передает Report, об этом "Новой газете. Европа" сообщил источник в администрации президента (АП).

Обсуждения внутри АП о закрытии границ для мужчин призывного возраста начались со среды, когда от силовиков стали поступать цифры о количестве мужчин, которые выезжают из России. По его словам, в последней справке ФСБ, от 25 сентября значится цифра в 261 тысячу мужчин, уехавших из России со среды по вечер субботы.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Власти пообещали призвать 300 тысяч человек. Первыми призываются те, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, а затем - мужчины, пребывающие в запасе. После этого по всей России начались акции протеста против этого решения.