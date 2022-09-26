После объявления частичной мобилизации из России уехали более 260 тыс. мужчин

После объявления частичной мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин.
Как передает Report, об этом
Обсуждения внутри АП о закрытии границ для мужчин призывного возраста начались со среды, когда от силовиков стали поступать цифры о количестве мужчин, которые выезжают из России. По его словам, в последней справке ФСБ, от 25 сентября значится цифра в 261 тысячу мужчин, уехавших из России со среды по вечер субботы.
Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Власти пообещали призвать 300 тысяч человек. Первыми призываются те, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, а затем - мужчины, пребывающие в запасе. После этого по всей России начались акции протеста против этого решения.