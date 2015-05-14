Порошенко призвал ЕС предоставить более четкие европейские перспективы странам Восточного партнерства

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск на встрече в Аахене обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства в Риге и ситуацию на Донбассе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт главы Украины, П.Порошенко подчеркнул, что Украина нуждается в большей координации действий в вопросах мирного урегулирования и выполнения Минских договоренностей между Европейским Союзом и США.

Петр Порошенко и Дональд Туск обсудили состояние выполнения обязательств Украины относительно Плана действий по введению безвизового режима.

Петр Порошенко отметил, что Украина рассчитывает на положительную оценку ее действий на пути евроинтеграции и открытие для украинских граждан перспективы безвизового режима на саммите Восточного партнерства в Риге.

Президент Украины призвал предоставить более четкие европейские перспективы странам Восточного партнерства, которые твердо заявили о своих европейских устремлениях.