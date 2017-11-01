Политолог: Россия не хочет, чтобы Армения отдала свой суверенитет ЕС

Москва. 1 ноября. REPORT.AZ/ Армянская диаспора Европы играет большую роль в подталкивании Еревана к подписанию Ассоциативного соглашения с Брюсселем.

Об этом российскому бюро Report заявил член Общественной палаты России, политолог Сергей Марков.

"Армения сейчас ближе всего к подписанию соглашения с Евросоюзом и в этом большую роль играет армянская диаспора Европы", - заявил С. Марков.

По его словам, на данный момент армянская диаспора занимает сверхжесткую позицию в вопросе подписания нового соглашения, "загоняя родную Армению в угол".

"Жесткая антитурецкая и антиазербайджанская позиция диаспор помогает в какой-то мере консолидироваться европейским армянам, но в тот же самый момент создает большие проблемы Армении как государству и его населению", - указал член Общественной палаты.

По его словам, на данный момент между Россией и Европой идет гибридная война, однако Москва не может отказаться от Европы, так как есть факторы финансового капитала, передовых и гуманитарных технологий.

"И мы хотели бы, чтобы наши друзья не отдавали свой суверенитет Евросоюзу, не становились бы зависимыми от него, а вели бы взаимовыгодное, уважительное сотрудничество. А Евросоюз зачастую хочет навязать свое видение мира, свои правила. Поэтому вопрос в том, являются ли эти договоры постсоветских стран с Евросоюзом договорами о сотрудничестве, или договорами о подчинении Евросоюзу", - подчеркнул российский политолог.