​Полиция выдала ордер на арест второго подозреваемого во взрыве в Бангкоке

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Суд в Таиланде принял решение о выдаче ордера на арест подозреваемого во втором взрыве в Бангкоке, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Взрыв произошел на следующий день после теракта, в котором погибли 20 человек и более 120 получили ранения. В результате второго взрыва никто не пострадал, потому что маломощное устройство сработало в воде канала.

Власти подозревают в осуществлении взрыва мужчину, которого заметили на видеозаписи. Он находится рядом с водой и ногой сбрасывает туда сумку.

Подозреваемому, которого пока не нашли, вменяется хранение взрывчатых веществ и взрыв бомбы, которая могла привести к ранениям и гибели людей.

Следствие пока не установило неопровержимой связи между двумя терактами.