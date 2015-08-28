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    ​Полиция выдала ордер на арест второго подозреваемого во взрыве в Бангкоке

    Ему вменяется хранение взрывчатых веществ и взрыв бомбы, которая могла привести к ранениям и гибели людей

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Суд в Таиланде принял решение о выдаче ордера на арест подозреваемого во втором взрыве в Бангкоке, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Взрыв произошел на следующий день после теракта, в котором погибли 20 человек и более 120 получили ранения. В результате второго взрыва никто не пострадал, потому что маломощное устройство сработало в воде канала.

    Власти подозревают в осуществлении взрыва мужчину, которого заметили на видеозаписи. Он находится рядом с водой и ногой сбрасывает туда сумку.

    Подозреваемому, которого пока не нашли, вменяется хранение взрывчатых веществ и взрыв бомбы, которая могла привести к ранениям и гибели людей.

    Следствие пока не установило неопровержимой связи между двумя терактами.

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