 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Полицейские нашли живыми пять человек из пропавших без вести при пожаре в Кемерово

    © RİA

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Полиция нашла несколько человек, которые считались пропавшими без вести во время пожара в торгово-развлекательном центре  «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми 5 из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", — говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.

    По последним данным,  число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 53.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi