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Подоляк: Взрыв на Крымском мосту - это только начало

Подоляк: Взрыв на Крымском мосту - это только начало Взрыв на Крымском мосту - это только начало.
В регионе
8 октября 2022 г. 10:41
Подоляк: Взрыв на Крымском мосту - это только начало

Взрыв на Крымском мосту - это только начало.

Как передает Report, об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине", - отметил он.

На Крымском мосту утром 8 октября в результате взрыва случился мощный пожар. Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара.

Крымский мост был построен после того, как полуостров перешел под контроль российской стороны. Он был открыт в мае 2018 года.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisi: “Krım körpüsü hələ başlanğıcdır”

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