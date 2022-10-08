Подоляк: Взрыв на Крымском мосту - это только начало

Взрыв на Крымском мосту - это только начало.

Взрыв на Крымском мосту - это только начало.

Как передает Report, об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине", - отметил он.

На Крымском мосту утром 8 октября в результате взрыва случился мощный пожар. Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара.

Крымский мост был построен после того, как полуостров перешел под контроль российской стороны. Он был открыт в мае 2018 года.