Подоляк: Сейчас не время вести переговоры с Россией

Сейчас не подходящее время для переговоров между Украиной и Россией.

Сейчас не подходящее время для переговоров между Украиной и Россией.

Как передает Report, об этом в интервью испанскому изданию 20 minutos заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Сейчас не время вести переговоры", - заявил политик, добавив, что "Россия не хочет вести переговоры".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявлял о том, что РФ не отказывается от переговоров по Украине. Он подчеркнул, что никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой.